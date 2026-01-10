Pagelle Como Bologna Baturina salva Fabregas per i rossoblù fa tutto Cambiaghi

Ecco le pagelle di Como Bologna dopo la 20ª giornata di Serie A. Analizziamo le prestazioni dei protagonisti, evidenziando i migliori e i meno brillanti in una partita che ha visto Baturina salvare Fabregas e Cambiaghi protagonista per i rossoblù. Un’analisi obiettiva dei singoli e del rendimento complessivo delle squadre, senza eccessi di entusiasmo o delusione.

Pagelle Como Bologna, i voti del Sinigaglia: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida Si chiude Como Bologna con il pareggio tra viola e biancocelesti nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Como Bologna, Baturina salva Fabregas, per i rossoblù fa tutto Cambiaghi Leggi anche: Como-Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano? Penembakan bulat. Baturina se lo inventa e salva Fabregas Leggi anche: Como-Bologna 1-1, un capolavoro di Baturina risponde a Cambiaghi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pisa-Como 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Pisa-Como 0-3, pagelle e tabellino: Nzola e Coppola disastrosi, Butez chiude la porta, Douvikas cecchino; Pagelle Como dopo il tris a Pisa: Butez merita 8, Douvikas e Perrone certezze, in due sotto il 6; Lariosport.it. Como-Bologna 1-1, pagelle e tabellino: Vojvoda sbaglia, Baturina toglie il coniglio dal cilindro, Castro assistman, Cambiaghi segna e vede rosso - Il Bologna fallisce l'appuntamento col ritorno alla vittoria: Cambiaghi segna e si fa espellere, la magia di Baturina salva Fabregas in pieno recupero. msn.com

Como-Bologna 1-1, un capolavoro di Baturina risponde a Cambiaghi - Vantaggio rossoblù con Cambiaghi, che poco dopo viene però espulso per un gesto di reazione su Van der Brempt. sport.quotidiano.net

Pagelle Como-Bologna, i voti della sfida: Cambiaghi croce e delizia - Si è conclusa la partita tra Como e Bologna, valida per la prima giornata di ritorno di campionato di Serie A con le due squadre che si sono spartite la posta in palio con un 1- calciomercato.it

Le pagelle assegnate dai lettori di CalcioComo dopo la vittoria lariana in casa del Pisa - facebook.com facebook

Como-Udinese 1-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoUdinese #Como #Udinese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.