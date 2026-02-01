Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì, commenta il forte dissenso tra i Procuratori generali contro la riforma della giustizia. Zanon sottolinea come si aspettasse questa reazione e nota che tutti hanno preso posizione, senza eccezioni, in questa battaglia. La polemica si accende nel cuore di Roma, tra chi difende i cambiamenti e chi invece li critica apertamente.

Roma, 1° febbraio 2026 – Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì riforma e docente di diritto costituzionale all’Università di Milano, ha visto quanti Procuratori generali si sono espressi contro la riforma della giustizia, cosa ne pensa? “Mi aspettavo questo fuoco di fila abbastanza uniforme, nessuno si è sottratto a questa liturgia. La chiamo così perché è un refrain un po’ datato, sono sempre le solite cose. Ha risposto bene Nordio qua a Milano e ha risposto bene Mantovano a Napoli, dicendo che non è affatto una riforma punitiva, è una riforma che cerca di separare le carriere in nome della vera terzietà del giudice, vuole liberare la magistratura dal potere delle correnti e vuole prevedere una giustizia disciplinare più effettiva e più seria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforma della giustizia, il comitato per il Sì: “Liberiamoci dalle correnti”

