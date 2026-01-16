In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, si intensificano i dibattiti pubblici. A Spezia è nato il Comitato del “No”, che si oppone alle modifiche proposte dal ministro Nordio. La questione coinvolge diverse città italiane, aprendo un confronto su un tema di rilevanza nazionale.

Si scaldano i motori e si apriranno anche i città i dibattiti sulla riforma della giustizia. In vista del referendum, fissato nelle giornate del 22 e 23 marzo, è nato anche a Spezia il Comitato del “No“ alla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Hanno aderito associazioni del territorio, Cgil, partiti del centrosinistra e numerose personalità del mondo della cultura giuridica con l’obiettivo di “difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da una revisione costituzionale che, secondo il Comitato, altera in modo significativo l’equilibrio dei poteri disegnato dalla Costituzione“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riforma della Giustizia. Si scalda il dibattito. Nasce il Comitato del "No"

