Riforma della Giustizia Si scalda il dibattito Nasce il Comitato del No
In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, si intensificano i dibattiti pubblici. A Spezia è nato il Comitato del “No”, che si oppone alle modifiche proposte dal ministro Nordio. La questione coinvolge diverse città italiane, aprendo un confronto su un tema di rilevanza nazionale.
Si scaldano i motori e si apriranno anche i città i dibattiti sulla riforma della giustizia. In vista del referendum, fissato nelle giornate del 22 e 23 marzo, è nato anche a Spezia il Comitato del “No“ alla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. Hanno aderito associazioni del territorio, Cgil, partiti del centrosinistra e numerose personalità del mondo della cultura giuridica con l’obiettivo di “difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura da una revisione costituzionale che, secondo il Comitato, altera in modo significativo l’equilibrio dei poteri disegnato dalla Costituzione“. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Riforma della giustizia, nasce il Comitato lombardo per il sì
Leggi anche: Riforma della giustizia, nasce il comitato per il sì
Riforma della Giustizia. Si scalda il dibattito. Nasce il Comitato del “No“; La riforma della giustizia scalda i motori a Perugia; Referendum Giustizia, nasce il Comitato per il No nel Distretto di Campobasso.
Riforma della Giustizia. Si scalda il dibattito. Nasce il Comitato del “No“ - E’ composto da Cgil, associazioni del territorio e partiti di centrosinistra. lanazione.it
Riforma della giustizia, il dibattito arriva nelle periferie - Perché la riforma della Giustizia è utile a tutti”, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle 20 ... torinoggi.it
La riforma della giustizia farà male alla democrazia. Pomicino scrive a Barbera - La nuova legge costituzionale sulla cosiddetta riforma della giustizia con la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti ha aperto un crescente dibattito in ... ilfoglio.it
Il prof. Massimo Cacciari voterà no al #referendum sulla #riforma della #giustizia approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e il ministro Carlo Nordio. continuamo a firmare per raggiungere un milione di firme per il referendum sulla riforma de facebook
“La riforma della giustizia è scritta a garanzia del signor Mario, della signora Rossi, e di tutti quei cittadini che, se coinvolti in una vicenda giudiziaria, devono avere la certezza di un giudice davvero sopra le parti”. Alessandro Cattaneo, deputato di FI. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.