Perché gli Usa hanno messo nel mirino il petrolio cinese

Le recenti mosse degli Stati Uniti nel settore petrolifero venezuelano stanno influenzando anche la posizione della Cina, che si trova a dover affrontare nuove sfide sul fronte energetico. La dinamica tra le potenze globali si riflette nelle strategie di approvvigionamento e controllo delle risorse, evidenziando l'importanza strategica del petrolio in contesti geopolitici complessi. Questo scenario invita a riflettere sulle implicazioni di tali tensioni per il mercato energetico internazionale.

Le mani statunitensi sul petrolio del Venezuela stanno creando qualche grattacapo inaspettato alla leadership cinese. Non tanto perché il motore economico di Pechino dipendesse in maniera fondamentale dall’oro nero di Nicolas Maduro, quanto piuttosto per le ripercussioni sulle numerose piccole raffinerie indipendenti del Paese. I riflettori sono dunque puntati sulle cosiddette “ teiere ”, ovvero le strutture che finora avevano rappresentato i principali acquirenti cinesi del petrolio venezuelano venduto a prezzi scontati. Erano loro, e non le grandi compagnie statali del Dragone, ad acquistare la preziosa risorsa di Caracas, che arrivava oltre la Muraglia appositamente per consentire a Maduro di ripagare l’enorme debito (di oltre 10 miliardi di dollari ) accumulato nei confronti del gigante asiatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

