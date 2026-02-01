Rayan Cherki infligge ulteriore miseria al Tottenham con il gol iniziale per il Manchester City

Rayan Cherki ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel match di Premier League tra Tottenham e Manchester City. Al 11’ del primo tempo, il francese ha portato avanti i suoi, lasciando i londinesi del nord in una posizione difficile. Il City continua a mostrare la sua forza, mentre il Tottenham fatica a reagire.

2026-02-01 19:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Rayan Cherki ha aperto le marcature a soli 11 minuti dall’inizio dello scontro di Premier League tra Tottenham e Manchester City infliggendo ulteriore miseria ai londinesi del nord. Il talentuoso francese è andato a segno da appena dentro l’area dopo che Yves Bissouma era stato spodestato da Bernardo Silva sulla linea di metà campo. Silva ha trovato Erling Haaland che a sua volta ha dato da mangiare a Cherki. Il numero 10 del City ci mette un paio di tocchi prima di concludere con una conclusione nell’angolo lontano. È stato un inizio tutt’altro che ideale per gli Spurs, che devono ancora ottenere una vittoria nella massima serie nel 2026, mentre la pressione continua a crescere sull’allenatore Thomas Frank.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Rayan Cherki Manchester City

Il Tottenham Hotspur è interessato a conoscere la disponibilità di Savinho, esterno del Manchester City, prima di intraprendere eventuali trattative di gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rayan Cherki Manchester City

Rayan CherkiRayan Cherki del Manchester City è sceso in campo nella maggior parte delle gare del suo club in Premier League nel 2025/2026, avendo collezionato 16 presenze, per un totale di 841 minuti. É stato ... corrieredellosport.it

Juventus, non solo David: per il 2025 si lavora su un altro parametro zero, Rayan CherkiRayan Cherki è uno dei giovani più promettenti del calcio francese, con un valore di mercato stimato intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante la valutazione di 100 milioni di euro durante il mercato ... it.blastingnews.com

Giocatori che hanno creato più grandi occasioni nei cinque principali campionati europei in questa stagione: 17 – Federico Dimarco 15 – Michael Olise 14 – Rayan Cherki 13 – Matthieu Udol 12 – Lamine Yamal Fonte: WhoScored - facebook.com facebook