Il Tottenham vuole conoscere la posizione dell’esterno del Manchester City Savinho

Il Tottenham Hotspur è interessato a conoscere la disponibilità di Savinho, esterno del Manchester City, prima di intraprendere eventuali trattative di gennaio. La società londinese desidera raccogliere informazioni sulla posizione del giocatore e sul suo eventuale trasferimento, adottando un approccio prudente e informato. Al momento, non sono stati presi provvedimenti ufficiali, e il club si prepara a valutare attentamente le opzioni future in vista della finestra di mercato.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham Hotspur si sta preparando ad adottare un approccio cauto e calcolato nella ricerca di Savinho, con il club del nord di Londra desideroso di comprendere prima la posizione del giocatore su una potenziale mossa di gennaio prima di coinvolgere formalmente il Manchester City nelle trattative. Secondo TEAMtalk, gli Spurs rimangono determinati a rafforzare le loro opzioni offensive nella finestra di mercato invernale e hanno identificato ancora una volta Savinho come un obiettivo primario. Il 21enne esterno brasiliano è da tempo ammirato dalla squadra di reclutamento del Tottenham per la sua velocità in posizione di attacco largo e il suo alto potenziale.

