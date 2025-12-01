Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 1 dicembre
Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 1 dicembre. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola lunedì 1 dicembre: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
PARLANO DI NOI... Rassegna stampa - Corriere dell'Umbria - Domenica 30 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
RASSEGNA STAMPA ? #primapagina di domenica 30 novembre, con l'Arena e Il Corriere di Verona Vai su X
Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 29 novembre - Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 29 novembre Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edico ... Lo riporta juventusnews24.com
Bodo Glimt Juve, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il 2-1 di Miretti. Cabal diretto sull’avversario, rigore netto». Makkelie promosso - Bodo Glimt Juve, la direzione di gara sotto la lente: Locatelli graziato dalla carambola, il pari di Openda è regolare ma Cabal commette un fallo da rigore netto nel finale La vittoria rocambolesca de ... Secondo juventusnews24.com
Prime pagine: “Cima Milan”; “L’ha vinta Yildiz” - La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025 ... Da gianlucadimarzio.com