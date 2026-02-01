Rapinatori assaltano abitazione e sequestrano moglie di un noto avvocato poi si danno alla fuga

Quattro uomini armati sono entrati in una casa e hanno sequestrato la moglie di un noto avvocato. La donna è stata minacciata con una spranga e, solo grazie alle sue grida e all’intervento del fratello, che si trovava nelle vicinanze, è riuscita a mettersi in salvo. I rapinatori sono fuggiti subito dopo, lasciando dietro di sé paura e sconcerto. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili.

È stata sequestrata in casa, minacciata con una spranga e solo grazie alle sue grida e all'intervento del fratello accorso in aiuto, si è salvata. Una cruenta rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in casa dell'avvocato Piero Melani Graverini. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti dalla moglie che si trovava sola in casa, quando tre malviventi si sono introdotti all'interno e hanno cercato di portare via gioielli e preziosi, ma che alla fine si sono dati alla fuga grazie all'arrivo della Polizia. Erano le 18,30 circa quando la donna, che si trovava nella sua abitazione in via Giotto, stava scendendo dal piano superiore a quello inferiore per raggiungere il giardino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

