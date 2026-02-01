Quando torna in campo Sinner? Ecco il prossimo torneo e la sua programmazione fino a maggio

Quando tornerà in campo? La domanda rimbalza tra gli appassionati dopo l’eliminazione contro Djokovic all’Australian Open. Ora il tennista italiano si prepara a riprendere gli allenamenti e a pianificare le prossime settimane, con il primo torneo in programma già a febbraio. La sua programmazione fino a maggio include diverse tappe che potrebbero riportarlo presto in corsa per nuovi successi.

L’inaspettata sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale dell’Australian Open 2026, maturata con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, ha negato a Jannik Sinner la possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne, interrompendo anche una striscia di 19 vittorie di fila. Il 24enne di San Candido, però, non avrà molto tempo per . Potrebbe interessarti:. Panatta: “Alcaraz può fare cose che non ti ha aspetti e ha punte più alte di Sinner.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, uno dei principali tornei del circuito Slam.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SINNER stringe i denti, supera SPIZZIRRI e i crampi | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Ultime notizie su Jannik Sinner

