La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Copper Mountain dopo 24 anni | due podi azzurri nella storia

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la trasferta nordamericana che, nei prossimi giorni, porterà il Circo Bianco nel Colorado, più precisamente a Copper Mountain. Una località che è stata parte del calendario solamente in selezionati momenti, con l’Italia che non ha mai vinto sulla pista statunitense. Sono arrivati, però, due podi. Uno per comparto. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nei precedenti. L’esordio della Coppa del Mondo a Copper Mountain avviene il 5 marzo 1976 con il gigante femminile vinto da Rosi Mittermaier davanti alla padrona di casa Cindy Nelson e alla svizzera Bernadette Zurbriggen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Copper Mountain dopo 24 anni: due podi azzurri nella storia

