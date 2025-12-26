La città dove ogni casa è un’opera d’arte colorata | il quartiere bohémien che sembra uscito da una fiaba
Incanta con le sue case a graticcio, mercatini natalizi e tradizioni secolari: un viaggio tra storia, cultura e sapori tipici Un borgo che sembra uscito da un racconto di fiabe: il villaggio che ha ispirato le scenografie del celebre film d’animazione La Bella e La Bestia della Disney. Questo gioiello medievale, con la sua atmosfera senza tempo e le case a graticcio dai colori pastello, continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo, offrendo un’esperienza autentica e incantata. Il borgo fiabesco che ha dato vita a Belle e alla sua città. Arroccato all’interno di una doppia cinta muraria, Riquewihr è un piccolo paese di circa 1200 abitanti che custodisce intatto il fascino dell’Alsazia medievale. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Leggi anche: Dior apre a Pechino una casa da sogno (letteralmente): dentro il nuovo flagship che sembra un’opera d’arte abitabile
Leggi anche: Il borgo più magico d’Italia, l’oasi alpina che sembra uscita da una fiaba: tra baite silenziose e panorami da sogno
L’EDITORIALE DELLA GUIDA DELLA CITTÀ 2026 Torna, puntuale come ogni anno, la trentaseiesima edizione della Guida della città di Acerra, distribuita gratuitamente nella terra che ha dato i natali alla maschera più famosa del mondo: Pulcinella. Il 2025 si - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.