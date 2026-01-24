Novità per l’Isee sul portale unico Inps via alle nuove funzionalità temporanee

L’Inps ha introdotto nuove funzionalità temporanee sul portale unico per la consultazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Queste modifiche riguardano alcune modalità operative, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle prestazioni familiari e all’inclusione sociale. Di seguito, si evidenziano le principali novità e le modalità di fruizione aggiornate, utili per cittadini e professionisti del settore.

Cambiano alcune modalità operative legate alla consultazione dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Le indicazioni arrivano dall’Inps con un messaggio pubblicato il 22 gennaio e che chiarisce come accedere temporaneamente ai nuovi valori dell’indicatore in attesa dell’approvazione del modello aggiornato di attestazione ISEE previsto dalla normativa. Nella nota, l’Inps precisa che il sistema attualmente in uso è temporaneo. In questa fase, infatti, non è ancora disponibile il nuovo modello di attestazione ISEE, che dovrà essere approvato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

