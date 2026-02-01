PSV Feyenoord 3-0 un successo che sa di scudetto | ecco com’è andata

Il PSV batte il Feyenoord 3-0 e si prende il primo posto in campionato. La partita della 21^ giornata di Eredivisie era il vero scontro diretto tra prima e seconda in classifica. I padroni di casa hanno dominato fin dall’inizio, segnando due reti nel primo tempo e chiudendo la gara nel secondo. Con questa vittoria, il PSV si avvicina sempre di più allo scudetto olandese, lasciando il Feyenoord a distanza. La squadra di casa ha dimostrato compattezza e determinazione, mentre gli ospiti hanno fatic

