Calciomercato Juve pressing del Parma su un bianconero | il calciatore ha messo in chiaro la sua priorità Tocca a Spalletti decidere

Calciomercato Juve, pressing del Parma: la sua priorità è giocarsela a Torino. Spalletti è contento del suo atteggiamento. Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è tornato ad essere un protagonista. Il suo nome è al centro delle attenzioni del calciomercato, ma il giocatore ha le idee chiare. Miretti è stato l’obiettivo numero uno del Parma a centrocampo durante l’estate, e il club emiliano continua a considerarlo il suo top desire in vista della finestra di gennaio. Nonostante le insistenti chiamate, la priorità di Miretti è giocarsela alla Juventus. L’impatto avuto nelle ultime partite è significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

