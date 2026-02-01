Domenica alle 15:00 si gioca il derby lombardo tra Como e Atalanta. È una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti per avvicinarsi all’obiettivo europeo. I tifosi aspettano con ansia questa sfida, che promette emozioni e tanta tensione sul campo. Le probabili formazioni sono pronte, e i pronostici sono aperti. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, quindi gli appassionati non si perderanno neanche un minuto.

Como-Atalanta è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dietro alle big ci sono loro, Como e Atalanta. E non è un caso, visto che le due lombarde “minori” puntano a diventare una presenza fissa nell’Olimpo del calcio italiano. La Dea, in parte, ci è già riuscita: nell’ultimo decennio gli orobici hanno fatto il salto di qualità arrivando persino a sollevare un’Europa League ed a giocare abitualmente una manifestazione prestigiosa come la Champions League. I lariani hanno ritrovato la Serie A solo da un paio d’anni, ma rispetto all’Atalanta s embrano avere intenzione di bruciare le tappe: potendo disporre di ingenti risorse economiche – in estate hanno speso circa 100 milioni – stanno dimostrando di avere le carte in regola per conquistare già da quest’anno un posto in Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Atalanta: derby lombardo con vista sull’Europa

