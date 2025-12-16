Prima pagina Corriere dello Sport | Milan in azione Saelemaekers fino al 2031 Ora Füllkrug

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 16 dicembre 2025, apre con le ultime novità sul mercato del Milan, tra rinnovo di Saelemaekers fino al 2031 e l'arrivo di Füllkrug. Un focus sulle strategie e le novità che coinvolgono i rossoneri in questa fase della stagione.

