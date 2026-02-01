Presentazione del Calendario 2026 del Jazz Club Lennie Tristano

La serata al Sebeto di Aversa si è conclusa con grande successo. Il 30 gennaio, il locale era pieno di persone per la presentazione del Calendario 2026 del Jazz Club Lennie Tristano. La sala era strapiena, tutti curiosi di scoprire cosa riserva il nuovo anno di concerti e eventi. L’atmosfera era vivace e coinvolgente, con gli appassionati di jazz che hanno ascoltato con attenzione le novità in programma.

Una bellissima serata, quella del 30 gennaio, in uno stracolmo “Sebeto” in Via Seggio ad Aversa, per la presentazione del Calendario 2026 del Jazz Club Lennie Tristano. Non solo musica, dunque, ma un altro “segno” della vitalità e longevità del gruppo di appassionati del Tristano che da oltre quarant’anni continua a mantenere in vita e alimentare la passione e la diffusione della musica jazz. Dopo il saluto del patron del Sebeto, Luigi Lombardi, che ha ospitato la serata, hanno introdotto e illustrato l’iniziativa Fabrizio Perla, Salvatore Romaniello e il designer Marcello Panza che ha materialmente ideato il bellissimo calendario che ripercorre storia e presente del Tristano: oltre 500 concerti, più di 1000 musicisti, rassegne internazionali, produzioni discografiche, grandi numeri, che tuttavia non bastano a rappresentare il piccolo miracolo che nel corso degli oltre 40 anni di vita del Jazz Club Lennie Tristano hanno trasformato una piccola cittadina di provincia in una capitale del jazz italiano ed europeo.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Jazz Club Lennie Tristano Alla riscoperta dell'intimità del jazz: i concerti al nuovo Duomo Jazz Club La presentazione del calendario Fiamme Gialle 2026 in diretta su Sportface Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Jazz Club Lennie Tristano Argomenti discussi: Il calendario 2026 degli eventi societari di Comtel; Aversa, presentato il Calendario 2026 del Jazz Club Lennie Tristano; Calendario manifestazioni febbraio 2026; Voce per voce il Calendario 2026 dei Musei Civici di Venezia. Presentato il CalendEsercito 2026L’opera editoriale è centrata sul pilastro dei valori, con un approfondimento sul giuramento militare ... nove.firenze.it A Caserta la presentazione del Calendario dell’Esercito 2026: il giuramento militare al centro del nuovo almanaccoScopri tutti i dettagli riguardo A Caserta la presentazione del Calendario dell’Esercito 2026: il giuramento militare al centro del nuovo almanacco . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com «Ragazzi, oggi finisce il jazz club». Mancano pochi minuti alle sei del mattino quando Davide Pispicia, il proprietario, annuncia con un video su Instagram in maniera sconsolata che le forze dell’ordine hanno messo i sigilli allo storico locale musicale del centr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.