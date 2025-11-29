La presentazione del calendario Fiamme Gialle 2026 in diretta su Sportface
Sportface è lieta di annunciare la trasmissione in diretta dell’evento di presentazione del calendario da tavolo 2026 del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. L’appuntamento è per martedì 2 dicembre alle ore 15:00, nel prestigioso Salone d’Onore del CONI a Roma, alla presenza degli atleti titolati a livello mondiale ed Europeo. La cerimonia vedrà la presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, del Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma: per l’occasione saranno illustrati il calendario dedicato ai campioni delle Fiamme Gialle e le principali attività sportive della stagione 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it
