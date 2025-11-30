Preghiera del mattino del 30 Novembre 2025 | Aiutami a fare la Tua volontà

Lalucedimaria.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 30 novembre 2025 aiutami a fare la tua volont224

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 30 Novembre 2025: “Aiutami a fare la Tua volontà”

Argomenti simili trattati di recente

preghiera mattino 30 novembrePreghiera del mattino del 29 Novembre 2025: “Rendimi Tuo profeta” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 30 novembrePreghiera del mattino del 27 Novembre 2025: “Rendimi attento agli altri” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 30 Novembre