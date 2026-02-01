Pontecagnano attracco per imbarcazioni sul litorale | intesa Provincia-Comune

La giunta di Pontecagnano Faiano ha approvato un accordo con la Provincia di Salerno per realizzare un pontile di 200 metri al Belvedere di Magazzeno. L’obiettivo è creare un punto di attracco per imbarcazioni sul litorale, con l’idea di trasformare questa zona in un collegamento marittimo verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi. La decisione apre la strada a un nuovo modo di arrivare in aeroporto, sfruttando il mare come via di accesso.

L’infrastruttura da 200 metri rientra nel Masterplan: previsti servizi a terra e parcheggi, ma l’intervento resta vincolato al ripascimento anti-erosione. L’obiettivo è chiudere la fase preliminare in primavera Un pontile di 200 metri al Belvedere di Magazzeno. È questo il cuore del protocollo d’intesa approvato dalla giunta di Pontecagnano Faiano con la Provincia di Salerno, passo decisivo per trasformare la litoranea nella porta d’accesso marittima per l’Aeroporto Costa d’Amalfi. L’opera, finanziata dalla Regione con 5,5 milioni di euro complessivi, rientra fra gli interventi previsti dal Masterplan Litorale Salerno Sud.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Pontecagnano Magazzeno

Dopo il passaggio della tempesta Harry, il litorale di Catania e provincia si presenta con evidenti segni di danneggiamento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Uno scorcio di Aramo frazione del comune di Pescia, in provincia di Pistoia. È una delle località dette Dieci castella della Valleriana, soprannominata Svizzera Pesciatina. - facebook.com facebook