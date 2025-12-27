Controlli della polizia locale ad Arzano sequestrata una pistola
Tempo di lettura: < 1 minuto Era nascosta e pronta all’uso la pistola trovata dagli agenti della polizia locale nei pressi della villa comunale di Arzano, in provincia di Napoli. L’ arma, che è stata sequestrata, era in una cassettina di ferro. La polizia locale, diretta dal comandante Biagio Chiariello (che opera anche a Caserta come comandante della polizia provinciale su 104 comuni) ha effettuato diversi fermi e identificazione nel corso di controlli finalizzati a garantire la sicurezza sul territorio nel periodo delle festività natalizie. Sono in corso gli accertamenti per risalire al titolare mentre il controllo del territorio prosegue con diversi soggetti sanzionati per violazione alle regole del codice della strada e amministrativi finalizzati a ripristinare la normalità, oltre al ritiro di patenti di guida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
