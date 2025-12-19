Sempre meno rifiuti elettronici smaltiti correttamente Rap apre i Ccr a piccole e medie imprese

L'aumento dei rifiuti elettronici smaltiti in modo scorretto preoccupa sempre di più, mentre RAP apre i Ccr alle PMI per favorire un recupero più efficiente. Tuttavia, i dati Ispra evidenziano un calo nel quantitativo di rifiuti trattati, evidenziando sfide nella gestione sostenibile, con Palermo in fondo alla classifica nazionale per raccolta differenziata. La situazione richiede interventi mirati per migliorare la tutela ambientale e la collaborazione tra enti e imprese.

Da 1.672 nel 2023 a 1.419 tonnellate nel 2024. Nel recente Rapporto rifiuti dell'Ispra, istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, che conferma l'ultimo posto di Palermo fra le grandi città italiane per percentuale di raccolta differenziata, fra le voci che peggiorano il risultato.

