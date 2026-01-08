Il pianeta raggiungerà questo mese la massima visibilità brillando con intensità eccezionale Un fenomeno che trasforma la volta celeste in un grande schermo verso il quale rivolgere lo sguardo
Questo mese il pianeta raggiungerà la massima visibilità, offrendo uno spettacolo celeste di grande intensità. Un fenomeno che trasforma il cielo in un grande schermo naturale, invitando all’osservazione. Dopo un 2025 ricco di eventi astronomici, anche il 2026 si presenta promettente, a partire da gennaio, quando le condizioni astrali ci regalano uno dei momenti più suggestivi dell’anno.
A bbiamo lasciato un 2025 ricco di eventi celesti, ma anche il 2026 non sarà da meno. Iniziando subito a gennaio, mese in cui il cielo offre uno dei suoi momenti più suggestivi. Si tratta di un appuntamento astronomico capace di trasformare anche la più ordinaria delle sere in un piccolo evento: l'opposizione di Giove, il gigante del Sistema Solare che torna a dominare la volta celeste con una luminosità fuori dal comune. Stregate dalla Buck Moon, rituali di benessere per risplendere insieme alla luna piena X Opposizione di Giove: un fenomeno raro che accende la notte. L'opposizione è una configurazione geometrica in cui un pianeta esterno, come Giove, si trova esattamente dalla parte opposta rispetto al Sole, con la Terra nel mezzo.
