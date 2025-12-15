Turismo la Riviera va | dopo 10 mesi più arrivi Pernottamenti il peso degli stranieri simile agli Anni 80

Dopo dieci mesi, la Riviera registra un aumento negli arrivi e un incremento nei pernottamenti, con il contributo degli stranieri che si avvicina ai livelli degli anni '80. Mentre si attendono i dati di novembre e dicembre, si inizia a delineare un bilancio positivo per il turismo nel 2025, segnato da segnali di ripresa e consolidamento.

In attesa dei dati relativi ai mesi di novembre e dicembre, è tempo di primi bilanci per l'andamento turistico del 2025. Sono stati diffusi i dati (fonte Istat) relativi ai primi 10 mesi dell'anno. In provincia di Rimini nel periodo gennaio-ottobre si registrano 3.618.290 arrivi totali, pari a un.