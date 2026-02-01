Pericolo valanghe slavina travolge 15 escursionisti | una persona ferita

Una slavina ha travolto un gruppo di 15 escursionisti sul monte Misa, in Valle del Chiese, tra Trento e Brescia. Una persona è rimasta ferita, gli altri sono riusciti a mettersi in salvo. L’incidente arriva a sole 24 ore dalle due valanghe avvenute venerdì sul Tonale e in Marmolada. I soccorritori sono già in azione per aiutare i superstiti e valutare la situazione. La neve sta continuando a creare problemi nella zona, che resta molto pericolosa.

Poco dopo è stato registrato un altro distacco di neve. Immediato l’intervento del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco Ad appena ventiquattro ore di distanza dalle due valanghe di venerdì 30 gennaio sul Tonale e in Marmolada, altre due slavine hanno colpito il territorio trentino: la prima sul monte Misa – in Valle del Chiese, al confine tra i territori provinciali di Trento e Brescia – e la seconda sul monte Cermis, in Val di Fiemme. Fortunatamente, almeno secondo le prime informazioni, in nessuno dei due casi sono state registrate vittime. Il distacco più allarmante, quello sul monte Misa, è avvenuto nel primo pomeriggio e ha travolto una quindicina di persone: una di loro ha riportato alcune ferite lievi.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Valanghe Marmolada Valanghe a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin, una persona estratta dalla neve: è ferita. Condizioni meteo difficili, timore per altri distacchi Due valanghe si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi sull’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Valanghe Marmolada Argomenti discussi: ? Pericolo valanghe, slavina travolge 15 escursionisti: una persona ferita; Vermiglio, una valanga travolge degli escursionisti; Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista 29enne: il corpo ritrovato sotto un metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una...; Diverse persone sono state travolte da due valanghe: morto un escursionista. Pericolo valanghe, slavina travolge 15 escursionisti: una persona feritaPoco dopo è stato registrato un altro distacco di neve. Immediato l’intervento del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco ... trentotoday.it Valanghe in Friuli, due slavine a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin: una persona estratta dalla neve sotto choc e in ipotermia. Timore per altri distacchiUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilgazzettino.it + + + Valanghe a Sella Nevea e Casera Razzo: doppia emergenza in montagna, soccorsi in corso + + + Due attivazioni quasi simultanee nel primo pomeriggio. In entrambi i casi si segnalano persone sepolte sotto la neve: il pericolo valanghe, segnalato nel b - facebook.com facebook Situazione neve e pericolo valanghe in Piemonte dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026 @ArpaPiemonte #aineva x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.