Per la sua interpretazione in Marty Supreme di Josh Safdie, Timothée Chalamet ha già vinto un Golden Globe all'inizio del nuovo anno e ora figura tra i favoriti per la statuetta come miglior attore agli Academy Awards di marzo, ma se ai Grammy 2026 le cose andranno per il verso giusto, l'attore potrebbe anche avvicinarsi a un'altra importante onorificenza del mondo dello spettacolo: il grande slam non ufficiale, ma ambito da tutti i grandi interpreti, noto informalmente come EGOT, acronimo di "Emmy, Grammy, Oscar, Tony". A seconda che si contino anche i premi non competitivi, come gli Oscar onorari e similia, nella storia del mondo dello spettacolo tra le 21 e 27 persone che hanno raggiunto questo status speciale e l'elenco dei detentori di un EGOT viventi comprende Mel Brooks, Elton John, Whoopi Goldberg, Viola Davis e John Legend. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Timothée Chalamet, i Grammy 2026 potrebbero essere il primo passo sulla strada da GOAT ad EGOT

Timothée Chalamet punta in alto.

La stagione dei premi cinematografici del 2026 si apre con una sfida tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio.

