La stagione dei premi del cinema 2026 si preannuncia come una sfida tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio Il primo round è andato a

La stagione dei premi cinematografici del 2026 si apre con una sfida tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio. Nel primo round, quest’ultimo è riuscito a partecipare ai Critics Choice Awards nonostante le difficoltà logistiche causate da Donald Trump. La competizione promette di essere interessante, con entrambi gli attori al centro dell’attenzione e pronti a lasciare il segno nella corsa agli onori più prestigiosi.

Ha rischiato di non esserci per colpa di Donald Trump. Ma, alla fine, Leonardo DiCaprio è riuscito ad arrivare in tempo a Los Angeles per i Critics Choice Awards. La prima della tante sfide che lo vedrà contrapposto a Timothée Chalamet. Questa volta ha vinto il trentenne. Portandosi a casa il premio per la miglior interpretazione maschile nel film Marty Supreme. Battendo, l’amico-collega 51enne e il suo Una battaglia dopo l’altra. Pellicola (davvero molto bella) trionfatrice della serata con il premio per il Miglior Film. Ma se i Critics Choice Awards ci hanno detto qualcosa è che da qui in avanti, in questa stagione dei premi 2026, sarà sempre Leonardo DiCaprio contro Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La stagione dei premi del cinema 2026 si preannuncia come una sfida tra Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio. Il primo round è andato a... Leggi anche: Oscar 2026: sarà una sfida all’ultimo respiro tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet Leggi anche: Oscar 2026: sarà una sfida all’ultimo respiro tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Oscar, Emmy, Grammy, David e i premi 2026: le date e il calendario; Capri Awards, il miglior film è Frankenstein. Tutti i premi di Capri Hollywood 2025; Chi sono le tre star del cinema che saranno protagoniste assolute del 2026; Calendario Awards 2026: le date degli eventi cinematografici. Critics Choice Awards 2026, tutti i vincitori tra cinema e televisione - I Critics Choice Awards rappresentano uno dei punti di riferimento più solidi nel racconto annuale di cinema e televisione, assegnati dalla Critics Choice ... ciakmagazine.it

Critics Choice Awards, tutti i premi: Una battaglia dopo l'altra è il miglior film. Chalamet supera DiCaprio, incetta di riconoscimenti per Frankenstein e Sinners - I Critics Choice Awards hanno aperto ufficialmente la award season, la stagione dei premi che ha porterà agli appuntamenti dei Golden Globe (11 gennaio) e degli Oscar (15 marzo). msn.com

Critics Choice Awards 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra” - È partita ufficialmente la stagione dei premi hollywoodiani con l'assegnazione dei Critics Choice Awards 2026, che hanno visto trionfare “ Una battaglia dopo l'altra” come miglior film dell'anno. sorrisi.com

La stagione dei premi (hollywoodiani) 2026 è ufficialmente partita. I Critics Choice Awards sono andati in scena a Santa Monica per la sua 31a edizione, celebrando i migliori progetti nel cinema e in televisione e le persone dietro di loro. Tantissime le star pre - facebook.com facebook

Con i Critics Choice Awards 2026 la stagione dei premi entra ufficialmente nel vivo: tutto sull’evento che riunisce a Hollywood il meglio del cinema e della televisione internazionale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.