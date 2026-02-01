Per colpa delle follie green dell’Ue costerà di più pure l’acqua da bere

L’Unione Europea ha deciso di cambiare le regole sull’acqua in bottiglia. Ora vuole eliminare il limite di “media Paese” e non vorrà più inserire la plastica riciclata tra le quantità obbligatorie. Questa mossa potrebbe far salire i prezzi delle bottiglie d’acqua per i consumatori italiani. La decisione ha già suscitato proteste tra produttori e cittadini, preoccupati per i costi e l’ambiente.

Bruxelles vuole abolire la «media Paese» ed escludere la plastica riciclata dalla quota obbligatoria nelle bottiglie. Le aziende: «Così saliranno i prezzi di produzione, inevitabili rincari per i consumatori». La burocrazia europea continua nel suo fondamentalismo green e sforna ciclicamente normative a danno dei consumatori. L'ultimo esempio di cui si discute in questi giorni è la direttiva europea Sup (Single use plastic) in materia di plastica, in base alla quale le bottiglie di Pet devono contenere (già dall'anno scorso) almeno il 25% di plastica riciclata, percentuale che aumenterà al 30% dal 2030.

