Auto sinistra speronata dalla Ue | rinviato lo stop ai motori termici nuova botta alle follie green

L’Unione Europea rinvia nuovamente lo stop ai motori termici, segnando una battuta d’arresto per le politiche green e le ambizioni di una mobilità più sostenibile. La decisione riflette le tensioni e le difficoltà di un percorso che, tra sbandate e ripensamenti, mette in discussione la strada verso un futuro a zero emissioni.

© Secoloditalia.it - Auto, sinistra speronata dalla Ue: rinviato lo stop ai motori termici, nuova botta alle follie "green" Una sbandata, forse definitiva, quella che ha portato il carrozzone "green" europeo, composto anche da agguerriti esponenti della sinistra e dei verdi italiani, ai limiti della carreggiata, quasi fuori strada: la linea masochistica sulle auto "ecologiche" ed elettriche, con il conseguente abbandono dei motori tradizionali in nome di una equivoca definizione di ambiente, subisce un ulteriore colpo dopo l'ultimo voto di ieri. La Commissione Europea ha "aggiustato" gli obiettivi di decarbonizzazione del settore auto, con l'attesa modifica del regolamento sulle emissioni di anidride carbonica per vetture e furgoni.

