Pennac | Viviamo tempi troppo pericolosi Nel mio ultimo libro c’è anche la cattiveria di Trump

Daniel Pennac avverte che viviamo tempi troppo pericolosi. Durante una serata al Circolo dei lettori di Torino, lo scrittore ha presentato il suo ultimo libro e non si è tirato indietro nel lanciare un messaggio diretto: bisogna stare all’erta, perché la cattiveria di Trump e le tensioni globali minacciano il nostro presente.

Lo scrittore Daniel Pennac ha lanciato un monito forte durante una serata al Circolo dei lettori di Torino, dove ha presentato il suo ultimo romanzo. Il libro, ancora non ufficialmente titolato, contiene un’analisi serrata del clima politico e sociale internazionale, con particolare attenzione alla figura di Donald Trump. Pennac non si limita a criticare il leader statunitense per le sue posizioni estremiste, ma vi legge una forma di cattiveria strutturale, un’ideologia che alimenta divisioni, sospetti e violenza simbolica. Il suo intervento, in parte dedicato al ricordo dell’amico Stefano Benni, si è trasformato in un appello alla responsabilità culturale e morale degli scrittori di fronte a un’epoca segnata da disinformazione, populismo e crescente instabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

