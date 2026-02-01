pd marcianise la lettera di autosospensione di maria di lernia

Maria Di Lernia si è autosospesa dal Pd di Marcianise. La decisione arriva dopo alcune tensioni interne e la pubblicazione di una sua lettera, in cui spiega le ragioni di questa scelta. La notizia si diffonde tra i membri del partito e i cittadini della zona, mentre si aspettano eventuali sviluppi sulla sua posizione futura.

Tempo di lettura: 6 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Maria Di Lernia con la quale si autosospende dal Pd di Marcianise. Caro PD, era da tempo che non ti facevi sentire e, proprio per questo, ho accolto con sorpresa il tuo invito alla riunione di venerdì. Non me l'aspettavo, soprattutto dopo aver appreso dai giornali la nomina dell'ennesimo commissario e, a seguire, di un sub commissario. Credo che il coinvolgimento degli iscritti — quelli che una volta si chiamavano "la base", il cuore del partito — sarebbe dovuto avvenire prima di questi passaggi. Ascoltare chi vive il territorio, chi ha scelto, nonostante anni e anni di sospensione forzata della vita democratica del partito, di rinnovare la propria adesione, era fondamentale.

