Suicidio assistito l’ultima lettera di Maria Angelica prima di morire

L’8 luglio, davanti alla Corte costituzionale chiamata a giudicare un ricorso sul suicidio assistito, aveva rappresentato i malati che come lei chiedono il diritto di essere curati. Maria Angelica, malata di sclerosi multipla, è morta ieri. La sua lotta per la vita continua anche nell’ultima lettera scritta poco prima di morire. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Suicidio assistito, l’ultima lettera di Maria Angelica prima di morire

Approfondisci con queste news

All’Assemblea Generale ALIS 2025, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha affrontato i principali temi che incidono sul futuro della logistica italiana: dagli effetti del Green Deal europeo, definito dal Vicepremier «il suicidio assistito dell’ec - facebook.com Vai su Facebook

Cure palliative e suicidio assistito, l'appello della Samot - Due risposte a due bisogni diversi. E due risposte che ad oggi, in Italia, non vengono prese sul serio. - insanitas.it/sicilia/dal-pa… Vai su X

L'ultima lettera di Maria Angelica: il mio no al suicidio assistito - , malata di Sclerosi multipla, che l’8 luglio davanti alla Corte costituzionale chiamata a giudicare un ricorso sul suicidio assistito aveva rappresentato i malati che co ... Riporta msn.com

Regno Unito: migliaia di lettere ai parlamentari per dire no alla legge sul suicidio assistito - Sono migliaia le lettere che fedeli cristiani e non credenti, incoraggiati dalle associazioni del movimento per la vita e dai vescovi cattolici, hanno inviato ai parlamentari britannici, nell’ultimo ... Riporta agensir.it

Ladaria: «Suicidio assistito è falsa compassione» - Nel caso dei malati terminali e del fine vita la compassione non deve mai essere disgiunta dalla verità. Da avvenire.it

Suicidio assistito, il diritto e la dignità - Dietro il dibattito se chiedere ai medici del Servizio sanitario nazionale di prestare aiuto al suicidio assistito c’è questa questione. Secondo ecodibergamo.it

Suicidio assistito, la denuncia di Ada, malata di Sla: “Politici, ogni attesa imposta è una tortura in più” - “Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Suicidio medicalmente assistito: in GU indicazioni della regione Toscana - 16, che disciplina le modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito ... Come scrive diritto.it