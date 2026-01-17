Cultura maxi investimento Oltre 5 milioni con il Pnrr | La bellezza crea sviluppo

Il Ministero della Cultura, tramite i fondi del PNRR, ha destinato oltre 5,4 milioni di euro alla provincia di Rimini, con l’obiettivo di promuovere tutela, innovazione e sviluppo locale. Questi interventi, suddivisi tra lavori strutturali e sostegno alle imprese culturali e creative, rappresentano un investimento significativo nel patrimonio culturale e nella crescita sostenibile del territorio. Un impegno che dimostra come la cultura possa essere motore di sviluppo e valorizzazione.

Un investimento capillare che unisce tutela, innovazione e sviluppo locale. È la fotografia degli interventi finanziati dal Ministero della Cultura con fondi Pnrr nel territorio di Rimini e della sua provincia, dove complessivamente arrivano oltre 5,4 milioni di euro, di cui 4,65 milioni per interventi strutturali e 745 mila euro a sostegno delle imprese culturali e creative. A sottolinearne il valore è il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che rivendica l’impostazione diffusa dell’azione ministeriale: "Un’azione di tutela e promozione del nostro patrimonio culturale che si spinge quanto più capillarmente possibile nei territori", afferma Borgonzoni, ricordando come investire in cultura significhi "fare della bellezza delle nostre città e dei borghi un motore di crescita economica e valoriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura, maxi investimento. Oltre 5 milioni con il Pnrr: "La bellezza crea sviluppo" Leggi anche: Al via “Cultura Cresce”, Giuli: “Un investimento di 150 milioni per lo sviluppo delle imprese creative del Sud” Leggi anche: Barilla, a Parma investimento da 20 milioni per nuovo centro Ricerca e Sviluppo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cultura, maxi investimento. Oltre 5 milioni con il Pnrr: La bellezza crea sviluppo; Oltre 100 milioni per salvare il patrimonio culturale del Sud: parte il maxi piano antisismico del Ministero; Cultura, maxi piano milionario per i siti in Campania. Oltre 100 milioni per salvare il patrimonio culturale del Sud: parte il maxi piano antisismico del Ministero - Ventuno interventi finanziati dal Mic per mettere in sicurezza musei, chiese e siti storici e renderli più resistenti a terremoti e cambiamenti climatici ... giornalelavoce.it

Il finanziamento assegnato, pari a circa 12.600 euro, rappresenta un importante investimento per la promozione della lettura e della cultura sul territorio sarnese. - facebook.com facebook

IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.