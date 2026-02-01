Pausa a febbraio e un giugno diverso a scuola | così potrebbe cambiare il calendario scolastico in Emilia-Romagna

A febbraio potrebbe esserci una pausa più lunga a scuola in Emilia-Romagna. La Regione sta valutando di modificare il calendario scolastico, allungando le pause invernali e ridisegnando il mese di giugno. La proposta sta facendo discutere tra insegnanti e genitori, che vogliono capire come cambieranno le vacanze e se ci saranno ripercussioni sugli esami. La decisione finale ancora non c’è, ma l’idea di cambiare il ritmo delle lezioni sta prendendo piede.

Mentre la ministra Santanchè invoca una riforma per favorire il turismo, la Regione Emilia-Romagna accelera su un piano proprio. Ma non mancano le preoccupazioni, soprattutto del mondo balneare Il dibattito sul calendario scolastico torna a scaldarsi, tra dichiarazioni del Governo, proteste del mondo balneare e timori delle famiglie. In questo scenario, l’Emilia-Romagna prova a tenere insieme esigenze diverse e interessi spesso contrapposti. Con Dossier ForliToday, l’assessora regionale alla Scuola Isabella Conti fa il punto in esclusiva, chiarendo cosa c’è davvero sul tavolo e cosa, invece, resta solo nel campo delle ipotesi.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Calendario scolastico, ipotesi estate ridotta e stop a febbraio in Emilia Romagna: Fratelli d’Italia teme disagi, la Regione annuncia un tavolo di confronto

Stop all’estate di tre mesi: l’Emilia Romagna progetta break a febbraio e in classe fino a metà giugno. I genitori: “Riorganizzare i tempi della scuola per aiutare le famiglie”

L’Emilia Romagna propone una riforma scolastica con una pausa a febbraio e un anno scolastico che termina a metà giugno, eliminando l’estate di tre mesi.

