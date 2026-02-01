Pausa a febbraio e un giugno diverso a scuola | così potrebbe cambiare il calendario scolastico in Emilia-Romagna

A febbraio potrebbe esserci una pausa più lunga a scuola in Emilia-Romagna. La Regione sta valutando di modificare il calendario scolastico, allungando le pause invernali e ridisegnando il mese di giugno. La proposta sta facendo discutere tra insegnanti e genitori, che vogliono capire come cambieranno le vacanze e se ci saranno ripercussioni sugli esami. La decisione finale ancora non c’è, ma l’idea di cambiare il ritmo delle lezioni sta prendendo piede.

