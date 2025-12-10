Stop all’estate di tre mesi | l’Emilia Romagna progetta break a febbraio e in classe fino a metà giugno I genitori | Riorganizzare i tempi della scuola per aiutare le famiglie
L’Emilia Romagna propone una riforma scolastica con una pausa a febbraio e un anno scolastico che termina a metà giugno, eliminando l’estate di tre mesi. La proposta, sostenuta dai genitori, mira a riorganizzare i tempi scolastici per supportare le esigenze delle famiglie, come illustrato dal presidente del Forum delle Associazioni familiari, Adriano Bordignon, durante un’audizione parlamentare.
Il presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari Adriano Bordignon ha illustrato le richieste delle famiglie italiane durante l'audizione del 10 dicembre presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica. Il Forum chiede l'introduzione di "una tassazione basata sulla composizione del nucleo familiare".
