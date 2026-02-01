Seconda slavina in poche ore | ferito uno scialpinista a Sella Nevea

Una seconda slavina si è staccata a Sella Nevea nel primo pomeriggio di domenica. Questa volta, sotto al canalone dell'Ursic, cinque scialpinisti stavano salendo verso il monte Forato. Uno di loro è rimasto ferito e ora si trova in ospedale. La zona resta sotto stretta sorveglianza, mentre i soccorritori continuano le ricerche e le verifiche di sicurezza.

Seconda slavina nella stessa giornata. A rimanere coinvolto nel distacco un gruppo di scialpinisti che stava salendo verso il monte Forato. Ancora in corso invece le ricerche della persona travolta a Sauris sul monte Tiarfin Una seconda valanga si è verificata a Sella Nevea nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio 2026. Il distacco, avvenuto sotto al canalone dell'Ursic, ha coinvolto cinque scialpinisti che stavano salendo verso il monte Forato. Uno di loro è rimasto ferito a causa della slavina.

