Anzio stretta dei carabinieri | sequestri denunce e multe per oltre 18mila euro
Anzio, 15 novembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio concentrato sulla stazione ferroviaria di Lavinio e sulle aree circostanti, al fine di incrementare la sicurezza e prevenire condotte illecite. L’attività ha permesso di identificare complessivamente 61 persone e controllare 45 veicoli, offrendo una significativa presenza sul territorio. Durante i controlli, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 48enne residente a Pomezia, poiché all’interno del bagagliaio della sua autovettura è stata rinvenuta una mazza da baseball, senza un giustificato motivo, ritenuta oggetto atto a offendere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
