Parrocchia Sant’Alfonso | insieme verso il Natale passo dopo passo
La Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori prosegue con il suo intenso calendario di eventi natalizi 2025, invitando la comunità a condividere momenti di festa e spiritualità. Un percorso di iniziative pensate per coinvolgere tutti, passo dopo passo, verso l’arrivo del Natale.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori prosegue il ricco programma degli eventi natalizi 2025. Le iniziative dell’ 8 dicembre, tra cui le celebrazioni liturgiche dell’Immacolata, si sono già svolte registrando una buona partecipazione da parte dei fedeli. Conclusi i primi appuntamenti, l’attenzione della comunità si sposta ora sugli eventi che caratterizzeranno le prossime settimane di Avvento e di Natale. Il momento più atteso è fissato per domenica 21 dicembre, quando verrà inaugurata la nuova pittura della cupola, realizzata dal Maestro Raffaele Della Fera, in occasione del 50º anniversario della consacrazione della chiesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
