Parrocchia Sant’Alfonso | insieme verso il Natale passo dopo passo

La Parrocchia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori prosegue il ricco programma degli eventi natalizi 2025. Le iniziative dell' 8 dicembre, tra cui le celebrazioni liturgiche dell'Immacolata, si sono già svolte registrando una buona partecipazione da parte dei fedeli. Conclusi i primi appuntamenti, l'attenzione della comunità si sposta ora sugli eventi che caratterizzeranno le prossime settimane di Avvento e di Natale. Il momento più atteso è fissato per domenica 21 dicembre, quando verrà inaugurata la nuova pittura della cupola, realizzata dal Maestro Raffaele Della Fera, in occasione del 50º anniversario della consacrazione della chiesa.