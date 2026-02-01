Passione Endurance | Avellino travolta dal successo di Rosso Irpinia

A Avellino, l’evento “Rosso Irpinia - Passione Endurance” ha attirato un pubblico numeroso fin dall’inizio. La sala “Ciriaco De Mita” del Complesso Monumentale Carcere Borbonico era piena fino all’orlo, con le persone che sono rimaste in piedi o sedute sugli scalini. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV, ha riscosso un grande successo tra gli appassionati di endurance. I presenti hanno assistito a un pomeriggio di passione e adrenalina, tra

In oltre quattro ore di lectio, testimonianze e dibattito, il lungo sabato pomeriggio (31012026) nella Irpinia terra di motori (#irpiniaterradimotori) ha incantato un pubblico, non solo di appassionati, attentissimo. Una sequenza di interventi straordinaria per l'appuntamento ideato da Francesco de Beaumont e Salvatore Tarantino e grazie ad un eccezionale panel di relatori in costante dialogo. Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1, Presidente Commissione Monoposto F.

