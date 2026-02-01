Papa | auspico tregua per la pace in occasione Giochi Milano Cortina

Venerdì prossimo iniziano i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un evento che attira l’attenzione di tutto il paese. Papa Francesco ha espresso il suo auspicio di una tregua, sperando che queste competizioni possano portare un messaggio di pace. La cerimonia di apertura si terrà in una cornice di festa, mentre le federazioni sportive si preparano a vivere due settimane di gare intense e appassionanti.

«Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo». Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

