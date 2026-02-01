Paolo Rossi a teatro con Operaccia Satirica - Onora i padri e paga la psicologa

Paolo Rossi torna sul palco dopo quasi una decade e lo fa con uno spettacolo che prende di mira i nostri tempi. Al Teatro Celebrazioni di Bologna, l’attore presenta “Operaccia Satirica - Onora i padri e paga la psicologa”, un nuovo capitolo della sua satira. Rossi entra in scena con il suo stile diretto, senza troppi giri di parole, e attira subito l’attenzione del pubblico. Lo spettacolo, che mette a nudo le storture della società moderna, mette in risalto le sue capacità di infiammare gli spettatori con battute e riflession

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Nove anni dopo la sua ultima volta, Paolo Rossi torna protagonista al Teatro Celebrazioni di Bologna e presenta l’evoluzione della sua recente Operaccia Satirica. Il nuovo capitolo, intitolato Operaccia Satirica - Onora i padri e paga la psicologa, è in programma giovedì 5 febbraio (ore 21.00) in una serata che mescola memoria, confessioni, improvvisazione, musica e ironia. In scena, un comico si mette a nudo in una seduta di terapia pubblica: tra lati oscuri e ricordi romanzati, Rossi celebra il lascito dei suoi maestri davanti agli occhi degli spettatori.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Paolo Rossi

Paolo Rossi presenta uno spettacolo in costante evoluzione, caratterizzato da un approccio che richiama la tradizione della commedia dell’arte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paolo Rossi

Argomenti discussi: PAOLO ROSSI E L'IRONIA LIBERATORIA DELL'OPERACCIA SATIRICA IN SCENA AL TEATRO CELEBRAZIONI il 5 febbraio 2026; Paolo Rossi: Destra e sinistra? Una truffa, io sto con gli ultimi. Zalone è bravissimo ma io sono figlio del teatro; Comunicazione Italiana; Paolo Rossi rivela: Periodo blu legato all'alcol, non riuscivo a reggere la realtà.

Paolo Rossi: Destra e sinistra? Una truffa, io sto con gli ultimi. Zalone è bravissimo ma io sono figlio del teatroIn questa intervista a Fanpage.it, Paolo Rossi racconta il suo percorso umano e artistico fuori dagli schemi. La famiglia divisa tra fascisti e comunisti, il rifiuto della dicotomia destra-sinistra e ... fanpage.it

Paolo Rossi premiato a Cinè: Il teatro è la... madre di tuttoVulcanico, ironico, pronto alla battuta in ogni situazione, Paolo Rossi, celebre attore, comico e cabarettista e conduttore televisivo, questa sera torna a Riccione per ritirare il suo primo premio ... ilrestodelcarlino.it

Con Paolo Rossi, martedì sera a #gliocchidelmusicista x.com

Con Paolo Rossi abbiamo raccontato un periodo epico, pieno di personaggi di grande spessore, che hanno sperimentato e cambiato le regole della comicità. Poi abbiamo cantato assieme e ci siamo molto divertiti. #gliocchidelmusicista @paolo_rossi_ufficial - facebook.com facebook