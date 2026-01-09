Paolo Rossi presenta uno spettacolo in costante evoluzione, caratterizzato da un approccio che richiama la tradizione della commedia dell’arte. L’improvvisazione gioca un ruolo centrale, permettendo di catturare l’umore, lo spirito e l’energia del momento. Un metodo che valorizza la spontaneità e l’adattamento, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e sempre diversa.

"Questo è uno spettacolo in continua evoluzione. Succede sempre con i miei lavori, è un metodo che ha a che fare con la commedia dell’arte, dove l’improvvisazione significa seguire non tanto la cronaca, ma l’umore, lo spirito, l’energia che circolano per riportarli in scena". Paolo Rossi (nella foto), comico, drammaturgo e artista dalle mille sfaccettature, definisce così “Operaccia satirica. Onora i padri e paga la psicologa”, lo spettacolo che propone domani alle 21 al Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza. 5“. Con lui sul palco Caterina Gabanella e i musicanti Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, i biglietti sono in prevendita sui circuiti Ticketitalia e Ticketone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Rossi "Operaccia satirica al Lyrick"

Leggi anche: L'Operaccia satirica di Paolo Rossi al Lyrick

Leggi anche: Operaccia satirica, Paolo Rossi apre la 22esima stagione di Prosa al Municipale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Operaccia satirica di Paolo Rossi al Lyrick; Paolo Rossi Operaccia satirica al Lyrick; Al Lyrick di Assisi è in arrivo l’Operaccia satirica di Paolo Rossi; “Operaccia satirica” al Golzi e visita all’Atelier di Mariani.

Paolo Rossi "Operaccia satirica al Lyrick" - Il popolare comico racconta lo spettacolo atteso domani sera ad Assisi. lanazione.it