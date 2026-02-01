Pallanuoto Carlo Silipo | È stato un buon match di preparazione verso la semifinale

Dopo la sconfitta contro la Grecia, la Nazionale italiana femminile di pallanuoto ha risposto in modo deciso. Nel match di oggi, le azzurre hanno superato facilmente la Francia e si sono guadagnate l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026 di Funchal. È stata una buona prova, che dà fiducia in vista delle prossime sfide.

Pronto riscatto per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto, che volta pagina dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia campione del mondo in carica e travolge la Francia nel match decisivo per l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026 di Funchal (in Portogallo). Il Setterosa si è imposto per 24-5 sulle transalpine, che hanno rivoluzionato il roster rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “ È stato un buon match di preparazione verso la semifinale. Generalmente in questo torneo abbiamo commesso tanti errori soprattutto in difesa, ma oggi tutta la squadra era molto concentrata anche su quell’aspetto e va bene così. 🔗 Leggi su Oasport.it

