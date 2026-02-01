PALINSESTI 8-14 FEBBRAIO 2026 | AFFARI TUOI TARATATA OLIMPIADI COPPA ITALIA
Nelle prossime settimane, le Olimpiadi Invernali saranno al centro dell’attenzione, con molte trasmissioni dedicate in tv. La Rai trasmetterà tutte le gare principali, mentre le altre emittenti come Mediaset, La7 e Tv8 preparano palinsesti ricchi di programmi e approfondimenti. La competizione, che si svolge tra il 8 e il 14 febbraio, coinvolge anche eventi come lo show di Affari Tuoi e la musica di Taratata. La Coppa Italia e il Super Bowl LX completano un’offerta televisiva variegata, con molte
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’8 al 14 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (26) 1ªTv L: M: Il Marciatore 1ªTv M: One Life 1ªTv G: Don Matteo 15 (610) 1ªTv V: Affari Tuoi: Nella Buona e Nella Cattiva Sorte S: The Voice Kids (66) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (12) new M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (34) 1ªTv G: Striscia La Notizia (45) V: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv S: C’è Posta per Te (69) Il 1002, ore 10:50 – Giornata del Ricordo Il 1002, seconda serata – La Forza di Una Donna 1ªTv Rai2 D: XXV Giochi Olimpici Invernali L: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali G: XXV Giochi Olimpici Invernali V: XXV Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Taken 3: L’Ora della Verità M: Napoli-Como M: Bologna-Lazio G: V: Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare S: Una Notte al Museo 3 il daytime sarà occupato della Olimpiadi Invernali il 0802, ore 00:00 – Super Bowl LX Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Mio Cugino Vincenzo L: La Lettera Scarlatta M: Acque Profonde M: Marilyn G: Identikit di un Delitto V: The 33 S: Robin e Marian Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Django Unchained L: 4 Hotel 1ªTv M: Paradiso Amaro M: Now You See Me: I Maghi del Crimine G: Innocenti Bugie V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Viva l’Italia M: Cash or Trash: Chi Offre di Più? M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 7 AL 14 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Dal 1 al 7 febbraio 2026, i palinsesti televisivi si concentrano sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con la cerimonia di apertura prevista per il 19:45.
