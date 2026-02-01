Pagelle Torino Lecce 1-0 | ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Il Torino batte il Lecce 1-0 e porta a casa i tre punti. La partita si è decisa da un gol nel secondo tempo, mentre i giocatori in campo hanno dato tutto per conquistare la vittoria. I voti e le pagelle evidenziano chi ha avuto una buona prestazione e chi, invece, ha deluso. I tifosi possono ora guardare avanti, aspettando le prossime sfide di campionato.

Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Torino Lecce 1-0: Baroni torna al successo. A Di Francesco non basta un super Falcone, la decide Adams! Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Calciomercato Roma, assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina: e c’è il nodo Tsimikas Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Mercato Cagliari, Luvumbo ad un passo dall’Arabia Saudita! Niente Parma: effetto domino con Strefezza Romagnoli Lazio, frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato: cosa accadrà in estate? Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio all’Atalanta! Le cifre finali: novità sulle visite mediche Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Torino Lecce 1-0: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Approfondimenti su Torino Lecce Pagelle Torino Lecce: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Il Torino batte il Lecce 2-0 in casa e si prende tre punti fondamentali per la corsa europea. Pagelle Torino Roma: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A Analisi dettagliata delle pagelle di Torino-Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A 202526. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Lecce Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Como-Torino 6-0, pagelle e tabellino: la squadra di Fabregas dilaga; Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Zaccagni (6) ci prova, Taylor (5) non spicca, Ramadani lotta (6,5), Dia (4,5); Lecce-Lazio 0-0: Dia non punge, Romagnoli risponde presente. I voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26: pagelle Torino LecceI voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26: pagelle Torino Lecce Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A ... calcionews24.com LIVE Torino-Lecce 1-0: la cronaca in direttaTorino-Lecce, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it Le pagelle della #UEBCividale dopo la vittoria contro Torino - facebook.com facebook Primavera, le pagelle di #TorinoFiorentina 1-1: #Kugyela è ovunque, #Cereser salva Le pagelle del match #Primavera: prestazioni di livello e altre sottotono #ToroNews #TorinoFC #Torino #Fiorentina Le pagelle x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.