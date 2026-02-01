Pagelle Torino Lecce | ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Il Torino batte il Lecce 2-0 in casa e si prende tre punti fondamentali per la corsa europea. I granata dominano il primo tempo e trovano il vantaggio con Sanabria, poi gestiscono il risultato nella ripresa. Il Lecce fatica a creare occasioni e non riesce a reagire, finendo sconfitto. La partita si conclude con il Torino in buona posizione in classifica, mentre il Lecce dovrà lavorare per migliorare.

Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Zapata, Di Francesco lancia subito CheddiraEcco le scelte dei due allenatori per la sfida delle 12.30 all'Olimpico Grande Torino Torino-Lecce, numeri e curiositàEcco numeri e curiosità riguardanti il match Torino-Lecce, gara valida per la 23a giornata del campionato Serie A Enilive, che si disputerà oggi alle ore 12.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

