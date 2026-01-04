Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana 5-11 gennaio 2026 e classifica

Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 5 all'11 gennaio 2026. Questa settimana, l'attenzione si concentra sui transiti favoriti per alcuni segni, in particolare il Capricorno. Scopri cosa riservano le stelle e come orientarti al meglio nelle prossime giornate.

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 5 all'11 gennaio 2026? La configurazione astrale favorisce il Capricorno, con diversi transiti nel segno. Anche Toro e Vergine beneficeranno di questo movimento astrologico, mentre i nati del Cancro sono quelli meno favoriti dall' oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 5 all'11 gennaio 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Il clima relazionale si presenta complesso da gestire. Tensioni e incomprensioni recenti hanno creato attriti, soprattutto per quelle coppie che, nonostante solide basi, affrontano problematiche legate al lavoro o a questioni patrimoniali che si riflettono sulla vita domestica. 🔗 Leggi su Ultimora.news

