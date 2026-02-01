Oroscopo del 3 febbraio | previsioni segno per segno e riflessioni astrologiche per la giornata

Oggi il cielo si apre con un clima tranquillo in tutta Italia. La luna in fase crescente porta una giornata soleggiata, con poche nuvole qua e là e temperature miti che si aggirano intorno agli otto gradi. Le previsioni suggeriscono una giornata tranquilla, perfetta per uscire di casa e godersi il sole.

Il 3 febbraio 2026, martedì in cui la luna si trova in fase crescente, si apre con un’atmosfera tersa e soleggiata in gran parte d’Italia, con nubi sparse e ampie schiarite che lasciano spazio a temperature miti, intorno ai 8 gradi. Il vento leggero, a 1,7 nodi da sud-est, e una bassa probabilità di precipitazioni – appena il 2% – rendono la giornata ideale per uscite all’aperto e attività all’aria aperta. In questo contesto atmosferico si inserisce anche il simbolismo del giorno: la festa di San Biagio, vescovo e martire, celebrata in molte regioni, in particolare in Veneto, dove si conserva il rito antico della benedizione del pane, un gesto popolare che racchiude la preghiera per la salute della gola e la protezione della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lunedì 5 gennaio 2026 introduce un nuovo inizio, con un cielo che incoraggia a riorganizzare le proprie priorità e a gestire le energie in modo equilibrato.

Ecco le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo di febbraio 2026.

Argomenti discussi: Oroscopo: il 3 Febbraio 2026 Urano lascia il Toro. Gli effetti sono rivoluzionari per 4 segni. Hanno soldi e successo; Transiti planetari di febbraio: gli eventi astrologici del mese; L’oroscopo di febbraio 2026: quando l’astrologia incontra il design; Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all'8 febbraio 2026: Scorpione e Toro intrattabili.

