Oroscopo Paolo Fox febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo di febbraio 2026. In questo articolo, troverai le indicazioni segno per segno, per aiutarti a conoscere le tendenze principali del mese. Le previsioni sono basate sulle posizioni planetarie e offrono una guida semplice e chiara per affrontare i prossimi giorni con maggiore consapevolezza.

Paolo Fox torna con l'oroscopo di febbraio 2026, un mese che si annuncia cruciale per molti segni zodiacali. Le stelle parlano di cambiamenti graduali ma profondi, soprattutto a partire dal 14 febbraio, quando Saturno entrerà nel segno dell'Ariete. Un passaggio astrologico importante che chiude una fase complessa e ne apre un'altra più dinamica. Secondo l'astrologo, questo transito libera finalmente la Vergine da un'opposizione durata tre anni e favorisce in modo particolare Leone, Sagittario e Gemelli. Febbraio diventa così un mese di chiarimenti, riflessioni e scelte da preparare con attenzione, soprattutto in amore e sul lavoro.

