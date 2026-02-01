Omissioni e favoritismi | svelato il sistema Crans

La notte di Capodanno, nessuno ha controllato la schiuma acustica che si è incendiata, nonostante fosse lì da dieci anni. Un caso di omissioni e favoritismi che fa emergere come certi sistemi si mantengano invisibili, anche quando rischiano di provocare incidenti. La scoperta ha portato alla luce un modo di gestire le cose che lascia molto a desiderare.

Nessun rilievo sulla schiuma acustica che ha preso fuoco la notte di Capodanno, e che era lì da dieci anni. Solo la necessità di installare «una maniglia antipanico» al piano terra e adeguare la sala fumatori. Nessuna verifica sulla ristrutturazione del locale nel 2015, ma solo burocrazia finalizzata al rilascio del permesso a costruire la veranda. Nel dossier consegnato dal Comune di Crans Montana alla Procura di Sion ci sono anni di ispezioni mancate al Constellation dei coniugi Moretti. Controlli che dovevano essere annuali e che invece non sono stati fatti più dal 2019. Vengono indagati ora due ex funzionari del Comune, Ken Jacquemoud e Christophe Balet, il vecchio e l'attuale responsabile per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omissioni e favoritismi: svelato il sistema Crans Approfondimenti su Crans Sur Sierre Usura e sovraindebitamento, una chat intelligente per chi è in difficoltà: svelato il nuovo sistema di aiuto Fabrizio Corona, show in tribunale: “Il sistema Signorini esiste, ho svelato i nomi ai pm” Fabrizio Corona si presenta in tribunale per dichiarare: “Il sistema Signorini esiste, ho svelato i nomi ai pm”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Sur Sierre Argomenti discussi: Omissioni e favoritismi: svelato il sistema Crans. Nella serata in cui ci hanno definitivamente allontanati dal titolo, si può già cominciare a dire cosa lascerà dietro di sé questa stagione. Un tanfo insopportabile di combine, di corruzione, di favoritismi. Lo scudetto lo vincerà una squadra che dal 2019 non ha pi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.